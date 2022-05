Javier Cámara protagoniza 'Rapa', serie que refleja "hasta dónde llega la Justicia" frente a la corrupción y el maltrato

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Movistar+ estrena el jueves 19 de mayo 'Rapa', la nueva serie de Pepe Coira y Fran Araújo, artífices de la aplaudida 'Hierro'. Javier Cámara y Mónica López se meten en la piel de un peculiar tándem formado por un profesor de literatura y una guardia civil que investigan el turbio asesinato de la alcaldesa de Cedeira, una villa gallega. Una ficción que, además, muestra "hasta dónde puede llegar la Justicia" frente algunas de las grandes lacras sociales como la corrupción política, el abuso de poder o el maltrato.

Siguiendo el espíritu de 'Hierro', 'Rapa' narra cómo Maite (López), una guardia civil, forma equipo con Tomás (Cámara), un profesor de literatura de un instituto, para investigar el asesinato de Amparo Seoane, la alcaldesa del pequeño pueblo gallego de Cedeira y la mujer con más poder de la zona. Él es el único testigo del crimen y lo que comienza siendo una investigación terminará convirtiéndose en una obsesión para ambos.

Aunque 'Rapa' tiene como trama central la búsqueda del culpable del crimen, aborda también otros temas de gran calado social como la corrupción política o la violencia machista. "Sobre todo, lo que 'Rapa' es muestra es el poder de la Justicia, hasta dónde puede llegar, así como también el concepto de justicia de cada uno, cómo cada personaje ve situaciones como los malos tratos o lo que significa para ellos el poder... Al final, todos los temas se imbrican en lo que está sucediendo en la historia", explica Cámara en una entrevista concedida a Europa Press.

Una serie de situaciones que se enmarcan dentro de un contexto particular, como lo es una villa donde todos sus habitantes se conocen. "Un pueblo pequeño es como una especie de lupa que pones en la sociedad", continúa. "Cualquier historia que se cuente tiene que hablar del ser humano, que son estos personajes que aparecen en 'Rapa', pero también sobre lo que se cuece en la sociedad, por eso el maltrato sale, la corrupción igual, son cosas que pasan y está muy bien que la cultura hable de las cosas que ocurren en la propia vida", agrega Mónica López.

UNA SERIE DE PERSONAJES "POLIÉDRICOS"

Una serie que, debido justo a las temáticas que toca, no deja de lado su faceta humana, al contar con una serie de personajes que son "poliédricos". "Está muy bien mostrar personajes como el mío, una guardia civil, que se ve que no es una máquina, que es una mujer con sus virtudes y sus defectos, con sus debilidades y sus fortalezas. En este caso, el director Jorge Coira quería plasmar una persona empática", detalla la actriz.

Coira y Araújo cambian de escenario, pues la canaria isla de El Hierro cede el testigo a las comarcas gallegas de Ferrolterra y Ortegal. "Pepe Coira llevaba ya tiempo trabajando en Galicia y había tenido ya varios proyectos allí. No era mi caso, pero para 'Rapa' buscábamos realizar un retrato concreto de un lugar que conocíamos muy bien; con 'Hierro', por ejemplo, tuvimos que hacer un importante ejercicio de investigación", argumenta Araújo.

"Al ser nuestra tierra, Galicia la conocemos muy bien. Vimos la oportunidad de que fuese escenario de una historia poco convencional", añade el creativo, quien, a pesar de ser promocionada como una miniserie de seis episodios, no descarta que tenga una segunda temporada. "No lo tenemos sobre la mesa, pero no descartamos nada. Está planteada como una historia cerrada, pero, como sucedió con 'Hierro', primero toca que se estrene y ver la reacción del público, así como si, nosotros como creativos, vemos potencial para narrar una historia que merezca la pena con estos personajes", comparte el guionista.

Dirigida por Jorge Coira y Elena Trapé, con Alfonso Blanco ('Portocabo') en la producción ejecutiva, 'Rapa' consta de seis episodios de 50 minutos de duración cada uno. Protagonizada por Cámara y López, completan el reparto Lucía Veiga, Eva Fernández, Toni Salgado, Ricardo Barreiro, Berta Ojea, Jorge Bosch, Santi Prego, Paula Morado, Adrián Ríos, Iria Sobrado, Tito Asorey, Mabel Rivera, Víctor Mosqueira, Nacho Castaño y Lara Boedo.