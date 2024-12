John Lynch, un científico contra la emergencia climática en 'The Head 3': "El planeta no es el problema, somos nosotros"

John Lynch, un científico contra la emergencia climática en 'The Head 3' - EUROPA PRESS

- Jorge Dorado dirige la tercera temporada de la coproducción internacional: "España es un gran plató para el mundo entero"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 20 de diciembre se estrena en Max la tercera y última temporada de 'The Head', coproducción internacional cuyo rodaje ha tenido lugar en distintas localizaciones de España y ha contado nuevamente con el director Jorge Dorado tras las cámaras. En los nuevos capítulos Clara Galle se incorpora al reparto de la ficción, liderado por Katharine O'Donnell y John Lynch.

"El planeta no es el problema, somos nosotros", afirma citando al comediante George Carlin el actor y novelista irlandés que en la serie da vida a un científico empeñado en combatir el calentamiento global. "En algún momento dado, el planeta nos va a agitar para que nos caigamos, como un perro sacudiéndose las pulgas. Nos preocupamos pero nosotros somos el problema. Tenemos que mirarnos y ver cómo somos con los demás, pero también con el planeta", afirma en una entrevista concedida a Europa Press.

En 'The Head', su personaje trata de atajar este problema medioambiental con distintos métodos y en esta temporada, se tendrán que testear en seres humanos algunos peligrosos compuestos que pueden ayudar a solucionarlo, ofreciéndoles grandes sumas económicas para prestar servicio.

En esta línea, Dorado señala que, hoy en día, "todo está en venta, desde los vientres de alquiler hasta los test con humanos". "Esa es una de las cuestiones que se plantean: '¿Qué está dispuesta a hacer la gente por dinero?'", indica Ran Telem, creador de la serie.

Sobre el compromiso que la ficción deben tener a la hora de abordar problemas reales y temática social, el director recuerda: "Mi madre siempre me decía cuando empezaba a hacer cortos: 'Haz cosas de valores humanos. Haz cosas que ayuden a la gente, que aunque hagas una película de terror, una serie de crimen, la gente se lleve un mensaje'. Creo que el planeta no debe ir hacia ningún lugar donde los seres humanos, la naturaleza y los animales se sientan dañados. Hay mil maneras de resolver los problemas de este mundo sin hacer daño a nadie"

TALENTO Y LOCALIZACIONES NACIONALES

El rodaje de la tercera temporada de 'The Head' tuvo lugar en distintas localizaciones de Madrid, Almería, Tenerife, una muestra más del buen momento que vive la industria audiovisual nacional acogiendo la producción de distintos proyectos internacionales.

"España en general es un gran plató de cine, es uno de los pocos países donde hay una gran industria cinematográfica y donde puedes rodar en el hielo, la nieve, hasta en el desierto y bosques tropicales. Es increíble la cantidad de lugares que puedes tener a no demasiados kilómetros. Creo que España ha demostrado desde 'El Cid' que es un gran plató de cine para el mundo entero", explica Dorado, haciendo referencia al precedente que sentó el legendario filme de 1961 dirigido por Anthony Mann y protagonizado por Charlton Heston y Sophia Loren.

El director matiza que la industria española lleva "montón de décadas haciéndolo", pero que "en los últimos años el mundo entero se ha fijado". Dorado sostiene que, a pesar de que el trabajo de varios intérpretes nacionales ahora sea más reconocido, estos "siempre han estado ahí, la cosa es que nadie se fijaba en ellos". Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian y ahora Galle son algunos los actores españoles que han formado parte del reparto en la primera, segunda y tercera temporada de 'The Head', respectivamente.

"Mucha gente que ha visto 'The Head' no tiene ni idea de que se ha producido en España. Ninguna de las localizaciones en las que rodamos son lo que decimos que son", explica Ran Telem, creador de esta serie que ha ambientado las tramas de sus temporadas en la Antártida, el Punto Nemo y ahora en Bir Tawil, 'terra nullius' entre las fronteras de Egipto y Sudán.

UNA SERIE INTERNACIONAL A TODOS LOS NIVELES

No obstante, a pesar de la participación de los españoles Galle y Dorado y los anglosajones Lynch y O'Donnell, la serie incluye un reparto internacional de actores procedentes de distintos países, con intérpretes de nacionalidad alemana, japonesa, francesa, sudanesa y danesa.

"Es súper enriquecedor siempre que hay variedad multicultural. Ya no solo a nivel de interpretación, a nivel humano se nota muchísimo", señala Galle, actriz para la que la tercera temporada de 'The Head' ha sido su primer proyecto en inglés. La intérprete indica también que tras trabajar con tanta variedad de culturas, ha comenzado a valorar la suya como algo "excepcional". "Cuanta más variedad y más riqueza, el proceso y el resultado yo creo que siempre son mejores", declara.

Esta nueva temporada, según O'Donnell, "de alguna forma une todas las historias de la primera y la segunda, ya que "se combinan las historias de los personajes existentes con los nuevos". Para Dorado, esta entrega es "mucho más brutal que las otras dos" y "mantiene la idea del 'whodunit' al estilo Agatha Christie y el elemento de supervivencia".

El reparto de 'The Head 3' lo completan Olivia Morris, Ben Cura, Olwen Fouéré. Además de Galle, la serie de THE MEDIAPRO STUDIO cuenta con las incorporaciones de Stanley Weber, Nine D'Urso, Ned Dennehy, Godehard Giese, Sara-Marie Maltha, John Kavanagh y Atsuro Watabe a su elenco.