Laura Mora dirige 'Cien años de soledad': "No vamos a superar el libro de García Márquez, no es nuestra intención"

- Compara Macondo con el mundo actual destacando "la tensión entre liberales y conservadores" y la profunda división y crispación política

Desde este miércoles 11 de diciembre ya están disponibles en Netflix los ocho capítulos que conforman la primera parte de la adaptación de 'Cien años de soledad'. El ambicioso proyecto lleva a la pantalla la obra maestra del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, uno de los textos esenciales de la historia de la literatura hispanoamericana. Y lo hace, tal y como asegura la directora y productora ejecutiva, Laura Mora, plenamente consciente de que su tarea no es "superar el libro" pero sí intentar hacerle justicia con una serie que aspira a acercar la obra a las nuevas generaciones.

"No hay un solo día en el rodaje que yo no tenga miedo", ha revelado Mora en una entrevista concedida a Europa Press, reflexionando sobre la presión que supone adaptar una novela tan importante en la literatura universal. No obstante, la realizadora apunta a que ese miedo es también necesario porque "lo mantiene a uno alerta". "Creo que supone mucha humildad también saber que no vamos a superar el libro y que no es nuestra intención hacerlo", observa, señalando la diferencia entre los lenguajes literario y audiovisual, que imposibilitan una traducción completa. "Hay cosas de la obra que jamás podrán traducirse en imágenes", afirma.

Por su parte, Marleyda Soto, que en la serie encarna a la versión adulta de la matriarca, Úrsula Iguarán, recuerda la "fuerte carga" que sentían los actores para alinearse "con el imaginario de los lectores", algo de lo que finalmente tuvieron que despojarse para poder avanzar. "Uno no puede, yo no puedo trabajar pensando en el ojo del otro", expresaba su compañera de reparto, Viña Machado, que da vida a Pilar Ternera.

LA NACIONALIDAD DEL EQUIPO

La ficción cuenta con un reparto mayormente colombiano, algo que, según apunta Mora, era uno de los requisitos de García Márquez, que en vida se mostró reacio a ver su obra adaptada al audiovisual, pero cuya familia ha apoyado el proyecto. La directora no se atreve a juzgar si el fallecido autor estaría contento con el resultado, sino que opina que esa es una pregunta que correspondería más a sus hijos.

"Yo creo que ellos [los hijos de García Márquez] han cumplido con esas tres cosas que su padre mencionaba, que era que fuera en español, con actores colombianos, rodada en Colombia y en un formato de muchas horas", explica Mora, claves que el escritor señaló ante la posibilidad de una adaptación y con las que se muestra totalmente de acuerdo. "Yo sí creo que esta obra tiene que ser hispanoparlante y tiene que ser caribeño parlante", apuntaba la directora y productora ejecutiva. "También creo que debía contarse en Colombia, este lugar mítico del que habla que es Macondo, pues es también este terruño que llamamos Colombia", mencionaba.

Por otro lado, el equipo también cuenta con "gran participación de México" y otro de los directores, Álex García López, es argentino. "Creo que al final somos un continente que se hermana a través de la obra y a través de la literatura y a través del cine. Entonces si bien me parece que el componente colombiano era fundamental, pues también tener estas otras nacionalidades latinoamericanas, también le aporta un montón al trabajo que hemos hecho", remarca Mora.

ECOS EN EL MUNDO ACTUAL

La directora reflexiona además sobre los ecos de la historia de los Buendía en el mundo actual. "Uno sabe que está ante una gran obra literaria, cinematográfica, artística, cuando es vigente a través de los tiempos, cuando sabe casi adelantarse al tiempo que viene en cuanto a su lectura del presente", expresaba.

"Creo que estamos ante un mundo supremamente dividido donde volvemos a estar casi que en ese mismo lugar en el que está Macondo en esa primera parte, entre la tensión entre liberales y conservadores, lo estamos viendo en el mundo de hoy, estamos viendo las arremetidas muchas veces de la Iglesia mezclada con la política, estamos viendo un mundo que a veces le da espalda a su propia humanidad", observa.

Por otro lado, Mora recalca el interés de García Márquez por "los vivos" y que tanto la serie como el libro pretenden ser "un llamado de atención a cómo la belleza también puede salvarnos". "Si bien es un libro muy duro y es un libro que en muchas cosas hace eco con una tragedia griega y es un libro que narra la dureza de las fuerzas que se gestan en el continente latinoamericano, es un libro que cuenta con tal belleza y con tal afecto las vidas de unos personajes, este lugar mítico que se llama Macondo, que eso es lo que la gente recuerda. Y ahí es cuando yo digo, es la belleza y la poesía la que puede ayudarnos a atravesar los tiempos difíciles", expone.

"Es una historia que no pierde vigencia, que no está en absoluto descontextualizada de nuestra cotidianidad como seres humanos, como cultura, como civilización, como sociedad colombiana y latinoamericana y sigue vigente y seguirá vigente porque es una revisión a nuestra humanidad", afirma Susana Morales, que en la ficción encarna a Úrsula Iguarán de joven. Machado añade en todo caso que hay cosas que "traídas a esta época serían inenarrables", como la iniciación de su personaje, Pilar Ternera, a los hombres.

Morales señala que "la cultura se transforma a sí misma todo el tiempo porque cambiamos como seres humanos". "Así como tú no eres la misma persona cada vez que lees el libro y no tienes la misma interpretación, pues así mismo sucede a lo largo de los años y de nuestra historia", reflexiona la actriz, apuntando cómo "las miradas cambian mucho dependiendo del contexto".

Junto a las mencionadas Soto, Machado y Morales, completan el reparto de 'Cien años de soledad' Moreno Borja (Melquíades), Claudio Cataño (Aureliano Buendía), Diego Vásquez (José Arcadio Buendía mayor), Andrius Leonardo Soto (José Arcadio hijo joven), Edgar Vittorino (José Arcadio hijo mayor), Loren Sofía Paz (Amaranta Buendía mayor), Akima (Rebeca Buendía), Janer Villareal (Arcadio Buendía), Ruggero Pasquarelli (Pietro Crespi), Jairo Camargo (Apolinar Moscote), Jacqueline Arenal (Leonor Moscote), Ella Becerra (Petronila), Cristal Aparicio (Remedios Moscote), Rafael Zea (Alirio Noguera), Salvador del Solar (General Moncada), Alvaro García (Padre Nicanor) y Jerónimo Barón (Aureliano Buendía joven), entre otros.

La segunda parte de la ficción, que constará de otros ocho capítulos, todavía no cuenta con fecha de estreno.