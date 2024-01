'Machos Alfa' presenta su segunda temporada que aborda temas como el consentimiento, el acoso y el porno

- El reparto ha confirmado que la serie de Netflix tendrá tercera temporada

La segunda temporada de 'Machos Alfa', que no será la última, verá la luz el próximo 9 de febrero en Netflix. Si ya la primera entrega partía con la intención de abordar temas como el feminismo, el patriarcado y la masculinidad tóxica en clave de humor, los nuevos capítulos introducen cuestiones de plena actualidad como el consentimiento, el acoso sexual y el acceso de los jóvenes a la pornografía.

Alberto y Laura Caballero, los creadores de la ficción, han señalado en una entrevista concedida a Europa Press que en la primera temporada iban con cuidado en el sentido de que no querían que 'Machos Alfa' se convirtiera "ni en un panfleto feminista ni en un alegato 'promachirulo'" y se muestran satisfechos con la buena recepción que ha tenido la ficción.

Los creadores consideran que se ha entendido correctamente "el no posicionamiento de la serie, la voluntad de hacer comedia y parodiar una realidad social". "En esta segunda temporada estamos hablando de temas superimportantes. Estamos hablando del consentimiento, el problema del acoso, el tema del acceso de los jóvenes a la pornografía, muy relacionado con ciertos comportamientos...", adelanta Alberto Caballero.

Los directores y guionistas presentan los nuevos episodios como "una evolución natural de los personajes". "La deconstrucción es algo que aunque huyas de ello te persigue, una vez que eres consciente de ciertos términos, actitudes, comportamientos, que ya no están bien vistos en lo que es un hombre 2.0, ya te van a perseguir incluso aunque no estés de acuerdo", apunta Alberto Caballero.

Laura Caballero pone de relieve cómo, a través de la identificación con los personajes, el espectador puede llegar a reflexionar sobre su propia vida. Su hermano añade que hay una "especie de despertar" en el que "muchas personas que durante un tiempo han estado dando por buenas o normales determinadas situaciones" se dan cuenta de que no lo son.

"Creo que 'Machos Alfa' es una serie que fundamentalmente habla de cómo tenemos que relacionarnos", reflexiona Alberto Caballero, para quien la cultura tiene un importante papel en el cambio de pensamiento. "Igual que en su momento, hace 20 años, normalizamos en 'Aquí no hay quien viva' una relación homosexual que no fuese ridícula ni una parodia", recuerda.

"La comedia es la mejor herramienta que hay, la mejor vía para hablar de asuntos muy serios", observa Fele Martínez, uno de los protagonistas de la ficción. "'Machos Alfa' ha tenido ese éxito porque ha planteado unos temas que eran muy candentes en ese momento y a través del humor ha sido un bálsamo para calmar las aguas", señala por su parte la actriz Raquel Guerrero.

Uno de los temas que toca 'Machos Alfa' en su nueva temporada es el acoso, en este caso, desde una mujer hacia un hombre, con el que los creadores buscaban explorar lo que ocurre al darle la vuelta a los roles. "Lo que nos resultaba más interesante era establecer que cuanto más vamos afinando cómo debemos comportarnos, más delgada es la línea roja de lo que está bien y lo que está mal. Lo que queríamos delimitar realmente para que el espectador reflexionase es en qué consiste el acoso", confiesa Alberto Caballero.

"Una mujer tiene más claro lo que tiene que denunciar, en el caso de un hombre, se siente desubicado", apunta Fernando Gil. Su compañero de reparto, Raúl Tejón, subraya que, sea quien sea "el sujeto pasivo el acoso es acoso y el ejercicio del poder delante de cualquier otra persona siempre va a ser igual". El equipo ha mostrado su apoyo, además, a las tres mujeres que denunciaron haber sufrido violencia sexual por parte del cineasta Carlos Vermut: "Tenemos que estar siempre con las víctimas y dejar que la justicia haga lo que tenga que hacer".

REDEFINIENDO LOS CONCEPTOS DE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD

El creador destaca también un momento de la ficción en que uno de los amigos le insta a otro a "abrazar su vulnerabilidad". "No estamos educados para ello, entonces sigue dando vergüenza llorar, lo consideramos como una debilidad, nos cuesta expresar nuestros sentimientos", reflexiona.

"'Machos Alfa' nace como el problema de qué es ser un hombre ahora mismo, un hombre de bien", explica Alberto Caballero. Los protagonistas se embarcan en un viaje que les confronta con la idea que tenían de la masculinidad y es que, según Tejón: "No hay una única masculinidad, hay tantas masculinidades como hombres somos".

Frente a la masculinidad tóxica y sin encorsetar el término, el actor Gorka Otxoa propone una masculinidad sana resumida en "respeto e igualdad" mientras que Gil resalta la importancia de "evitar los prejuicios y practicar la empatía".

Así como la serie no define una sola masculinidad, tampoco lo hace con la feminidad. "¿Quién ha definido qué es feminidad, qué imagen tenemos que dar? Yo me siento muy femenina pero a lo mejor no soy el rol que me han impuesto", expone Guerrero. Su compañera de reparto, Kira Miró, añade que esos conceptos "son subjetivos, como la belleza".

'Machos Alfa' llega a Netflix el viernes 9 de febrero con 10 episodios de media hora. El reparto ha revelado que no será la última entrega sino que ya hay una tercera en preparación. Además de los mencionados intérpretes, completan el elenco de la ficción María Hervás, Paula Gallego, Cayetana Cabezas, Karol Luna y María Castro, entre otros.