Milena Smit protagoniza 'La chica de nieve 2': "Entre hacer justicia o acatar las normas, prefiero hacer justicia"

- Javier Castillo, autor de la novela, aboga por la "educación" y el "espíritu crítico" frente a los peligros que encuentran los jóvenes en redes sociales

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 31 de enero llegan a Netflix los seis episodios que componen 'La chica de nieve 2: El juego del alma', la segunda entrega de la serie basada en las novelas de Javier Castillo que arrasó con su primera temporada. Milena Smit vuelve a interpretar a la periodista Miren Rojo, una profesional de férreas convicciones capaz de arriesgarlo todo por hallar la verdad.

"Entre que se haga justicia o que se acaten las normas, prefiero que se haga justicia", ha reconocido la actriz en una entrevista concedida a Europa Press en la que subraya que coincide con la ética de Miren Rojo y confiesa que aprecia que "pase por encima de quien tenga que pasar para descubrir la verdad".

"Admiro mucho esa característica, siendo también muy consciente de que a veces entra en conflicto cuando sus actos perjudican a otras personas", señala la protagonista de 'La chica de nieve' que en esta nueva entrega, la periodista investiga junto a un nuevo compañero, Jaime Bernal, a quien da vida Miki Esparbé.

Sobre esta dicotomía entre la búsqueda de la verdad y el acatamiento de las leyes, el actor señala que ambos comparten "la vocación" y "la necesidad de contar las historias intentando llegar hasta el fondo" del asunto. Es más, Esparbé afirma que, como ya se vio en la primera temporada, "la policía admite que la metodología no era la apropiada" para obtener respuestas.

PELIGROS EN LAS REDES SOCIALES

La temporada 2 gira en torno al llamado 'Juego del alma', un misterioso y macabro reto propagado a través de Internet en el que participan varios adolescentes llegando a poner en riesgo su vida. Para llegar a él, los adolescentes de un colegio elitista deben acceder a través de una URL y seguir los pasos que les indican, viéndose envueltos en una espiral de chantajes y siniestros juegos que pone de manifiesto los peligros que las nuevas tecnologías pueden suponer para la juventud.

Javier Castillo, autor de las novelas en las que se basa la serie, aborda la manera en la que se deberían combatir las amenazas que los jóvenes pueden encontrar en las redes sociales: "Yo creo que sobre todo lo que hay que dar es educación y espíritu crítico. No hay nada que no puedas conseguir por ti mismo y no debes fiarte de nada que esté al otro lado de una pantalla. Una vez les das valores y espíritu crítico, ellos mismos se pueden proteger. Tienen que ser conscientes de que el mundo no es de color de rosa".

"Son un arma de doble filo. Por un lado están bien porque te ayuda a expandirte, a poder promocionar tu trabajo... pero hay que tener cuidado", expone Aixa Villagrán, que vuelve a dar vida a la inspectora Belén Millán. La policía está acompañada de nuevo por Chaparro, al que encarna Marco Cáceres, que concuerda con la actriz y añade que, a pesar de que sean "una herramienta", los adolescentes deben tener cuidado por el "bullying" y el hecho de que "estás muy expuesto a todo".

Con respecto a la diferencia de la nueva temporada con su predecesora, el autor sostiene que esta segunda entrega, "es mucho más oscura". Según Smit, los nuevos episodios muestran una evolución en la protagonista, ha habido un proceso "terapéutico, de madurez y crecimiento personal". Por su parte, Villagrán, cree que 'La chica de nieve 2: El juego del alma' es "más macabra, sueca y sobria", y que "engancha" al espectador desde otro punto.

Hugo Welzel, Luis Callejo, Luis Bermejo, Vicente Romero y José Coronado completan el elenco de la serei. Jesús Mesas y Javier Andrés Roig son los creadores y guionistas de esta nueva entrega de 'La Chica de Nieve', que dirigen David Ulloa y Laura Alvea. La producción corre a cargo de Atípica Films.