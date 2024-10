Oriol Paulo aborda la "importancia de sanar los traumas" en 'La última noche en Tremor'

- "A los lectores no les va a defraudar", aseguran Ana Polvorosa y Javier Rey, protagonistas de la serie de Netflix basada en el libro de Mikel Santiago

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

'La última noche en Tremor', adaptación de la exitosa novela homónima de Mikel Santiago, llega a Netflix el próximo viernes 25 de octubre. La ficción, que consta de ocho episodios, está dirigida por Oriol Paulo ('Los renglones torcidos de Dios', 'Contratiempo'), y sigue a un compositor en crisis que se recluye en un pueblo costero en busca de inspiración, pero comienza a sufrir visiones y plantearse su cordura. El realizador remarca cómo, "más allá del thriller psicológico", la serie subraya "lo importante que es sanar tus traumas".

"Todos los personajes de esta serie tienen un trauma que les pesa mucho", ha indicado Paulo en una entrevista concedida a Europa Press. "Al final, de lo que hablamos es de lo necesario que es recomponerse para poder seguir adelante", explica, señalando que esta labor se hace desde un sitio "luminoso" y con "absoluta naturalidad".

"Yo creo que el espectador, de alguna manera, dependiendo de cómo sea su situación o la gente que tenga, se va a ver reflejado o no de una manera", sugiere Javier Rey, que protagoniza 'La última noche en Tremor' dando vida a un músico atormentado, una figura quizá recurrente en la ficción y, en especial, en el thriller.

"El tormento está en la naturaleza humana", explica Paulo, admitiendo que, en el caso del artista, hay cierto elemento determinante de "exposición" que lo hace proclive a ello. De hecho, el propio director se vio atraído hacia la historia a raíz de un momento de crisis, si bien ya se había interesado por ella mucho antes.

"Entré en una especie de crisis, que es algo que nos pasa a veces a los que trabajamos en eso y me acordé de ese personaje de Tremore Beach que estaba en una casa intentando ver qué hacía con su vida", recuerda Paulo, que había leído la novela de Santiago en 2014 pero no había podido desarrollarla entonces por no tener los derechos de la obra. "Eso coincide con que Santiago me pone un mensaje diciendo que ha visto 'Los renglones [torcidos de Dios]' y que le ha encantado", añade.

El cineasta revela que, volviendo a leer 'La última noche en Tremore Beach', no solo volvió diez años atrás, sino que "fue casi un viaje inverso". "De repente veo una adaptación muy interesante, a nivel no solo de trama y del misterio que ofrece Mikel en la novela, sino a nivel de personajes", explica.

La actriz Pilar Castro advierte además que los traumas no se pueden tapar porque entonces "salen de la peor manera posible" y reflexiona sobre cómo la ficción, "a través del terror, a través de algo muy emocional", lleva a los personajes a "una especie de catarsis para sanar". En todo caso, como intérprete, Castro sí que debía hacer un esfuerzo por ocultar ese "trauma" de su personaje al espectador, algo que ella señala como la parte más difícil del trabajo.

ADAPTACIÓN DE UN 'BEST SELLER'

"Mikel ha sido muy generoso. Yo le expuse por dónde iba a hacer la adaptación, él me hizo sus observaciones y hemos ido intercambiando opiniones, pero siempre desde el respeto", expone Paulo. A pesar de remarcar que la serie es una adaptación de la novela, con sus diferencias, el responsable entiende que siempre existe cierta presión al trasladar una obra literaria a la pantalla, algo que ya experimentó con 'Los renglones torcidos de Dios'. "El lector le pone una serie de imágenes que nunca van a ser las mismas", acepta.

"Yo soy de la opinión de que, si hay una visión detrás, al final hay un momento en el que en el que te despegas también del libro", opina el director, considerando cómo él, como espectador, acaba dejándose llevar. Además, Paulo señala que la propuesta "es muy honesta con el universo de Mikel" y que, en todo caso, las cosas distintas "son un punto a favor de la serie".

Una clara diferencia de la ficción de Netflix respecto al libro es que, en vez de tener lugar en Irlanda, tiene como escenario una localidad asturiana. "En la obra de Mikel el personaje se aísla para encontrarse, se va a Tremore, pero el significado de Tremore es uno y nosotros hemos querido darle una carga más de, te aíslas pero también vuelves a casa, de alguna manera", apunta el director.

Ana Polvorosa, quien optó por leerse el libro en busca de inspiración para interpretar a su personaje, tiene muy claro que existen diferencias entre la novela y la serie, pero está segura de que esta última "a los lectores no les va a defraudar". Rey, aunque es de la opinión de que "siempre de punto de partida hay algo donde el audiovisual pierde sobre la lectura", apunta que en el caso de 'La última noche en Tremor', "hay una pequeña desviación que puede resultar interesante".

Por su parte, Willy Toledo señala que nunca se va sobre seguro y que todavía no se ha dado con la "fórmula mágica" que garantice el éxito. "Creo que es un error garrafal empezar un proyecto pensando, 'vamos a petarlo', porque la mayor parte de las veces te llevas una decepción gigante", observa el intérprete, que prefiere abordar el trabajo pensando en hacerlo lo mejor posible y poniendo "todo el cariño del mundo".

'La última noche en Tremor' ha sido creada y dirigida por Paulo, que coescribe el guion junto a dos de sus habituales colaboradores, Jordi Vallejo ('El inocente') y Lara Sendim ('Los renglones torcidos de Dios). La producción corre a cargo de Paulo y Sandra Hermida, con Belén Atienza y Eneko Lizarraga como productores asociados.