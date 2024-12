Paco Caballero dirige 'Invisible', serie que aborda el tabú del acoso escolar: "No es cosa de niños"

- La serie de Disney+ está basada en el libro superventas homónimo de Eloy Moreno

'Invisible', serie de seis episodios basada en la novela homónima superventas de Eloy Moreno, verá la luz en Disney+ este viernes 13 de diciembre. Como el libro, la ficción aborda el "tema tabú" del acoso escolar o 'bullying' y el director, Paco Caballero ('Amor de madre', 'Reyes contra Santa', 'Perdiendo el este'), ha invitado a los espectadores a dejar de considerarlo como "cosa de niños".

"Creo que la serie va a hacer que se visibilicen cosas que son invisibles. Ahora va a poner en la palestra un tema que sigue siendo tabú, un tema que no importa porque en teoría es cosa de niños y lo digo entre comillas, en la serie decimos 'esto no son cosas de niños, basta ya de decir eso'", ha explicado Caballero en una entrevista concedida a Europa Press.

"Porque si dejamos que este tipo de comportamientos estén en la adolescencia, van a seguir estando luego de mayor", reflexiona el director, apuntando a que, en el entorno laboral, el 'bullying' recibe el nombre de 'mobbing' pero, independientemente de las etiquetas, "al final sigue siendo una forma de acoso y de poder sobre otra persona". "Y entonces esto hay que pararlo, de esto hay que hablar, no son unos niños que tienen muchas hormonas disparadas y que esto se les va a pasar, no, esto es grave y no se habla porque nos da vergüenza, porque creo que en el fondo tenemos vergüenza a admitir que no sabemos cómo arreglarlo", señala.

En todo caso, el realizador puntualiza que no quería limitarse a hablar del 'bullying' y es que, tanto en el material original como en la serie de Disney+, el elemento fantástico tiene un peso importante en la trama. Así, el personaje principal, Capi, un chico de 12 años completamente normal que empieza a sufrir acoso por parte de un compañero del instituto, no solo empieza a ver monstruos y dragones en su día a día, sino que además se percata de que tiene la capacidad de volverse invisible* o eso cree él.

Recordando el proceso de documentación antes de empezar a escribir el libro, el autor ha señalado que muchos psicólogos con los que habló y en muchos de los casos que le contaron, "una palabra que siempre salía en las conversaciones" era, precisamente "invisible". Moreno explica que, imaginándose "dentro del personaje", pensó en un niño tan inocente que cree que "la gente no puede ser tan mala" y que, en su cabeza, la única justificación a que nadie intervenga cuando le están pegando es que realmente no le puedan ver, que sea invisible.

UNA SERIE PARA CONCIENCIAR

En cuanto a si el acoso escolar sigue siendo una realidad en los colegios e institutos, el joven elenco de la serie lo tiene claro: "Está por todas partes". "Por suerte, hasta un cierto punto últimamente se está concienciando más, pero estamos muy lejos del punto donde deberíamos estar. Sigue pasando, sigue siendo muy fuerte y la gente lo sigue pasando mal y por eso es tan importante la serie, justamente para concienciar más y ayudar a compartir el mensaje de 'no mires a otro lado'", observa Eric Seijo, que en la ficción encarna a la víctima, Capi.

"Al final es algo que pasa día a día y es un problema que sigue vigente, entonces hay que frenarlo y esperemos que la serie ayude a mucha gente", observa Diego Montejo. El actor, que en 'Invisible' da vida al acosador, remarca que la lucha contra el 'bullying' es "un proceso de todo el mundo", ya que, tal y como muestra la ficción, con una sola persona "no se puede hacer nada".

Por su parte, Liv Dobner señala que la clave está "en la educación" e Izan Fernández añade que, "un simple gesto, con una simple acción, puedes evitar algo muy gordo".

Junto a Seijo, Montejo, Dobner y Fernández, protagonizan la ficción Aura Garrido, David Verdaguer, Miki Esparbé y Anastasia Russo, entre otros. La adaptación del guion de 'Invisible' corre a cargo de los guionistas Virginia Yagüe, Jota Linares, Celia de Molina y Gonzalo Bendala, y cuenta con la producción ejecutiva de Marta Velasco (Áralan Films) y Juan Gordon (Morena Films).