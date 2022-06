Paraíso se despide con una 2ª temporada marcada por personajes femeninos: "Ellas salvan el mundo y también lo destruyen"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La segunda y última temporada de 'Paraíso' llega íntegra a Movistar Plus+ este jueves 16 de junio prometiendo "más fantasía, más efectos, más peligro y más emoción". Creada por Fernando González Molina junto a Ruth García y David Oliva, la ficción fantástica que arrancó dando una explicación sobrenatural a un caso inspirado en la crónica negra española de los años 90 se despide "dando un salto mucho más grande en lo audiovisual" con una entrega final marcada por la madurez, la sensualidad y la dominancia femenina.

"En esta segunda temporada ellas salvan el mundo, son las heroínas, pero también son las que lo destruyen. En 'Paraíso' siempre hemos querido que los personajes femeninos tuvieran mucha entidad pese a que la pandilla es de chicos", defiende Ruth García, guionista y co-creadora de la serie, en una entrevista concedida a Europa Press en la que también señala que "aunque todos los personajes evolucionan mucho, las que más lo hacen son ellas".

Precisamente, el crecimiento estará en el centro de los ocho nuevos episodios de 'Paraíso', que arranca su última temporada con un salto temporal de tres años situando a los personajes en la Almanzora de 1995, donde se enfrentarán a un nuevo grupo de No Muertos, las Novavis.

LA ESPAÑA DEL 95 CON HALO SOBRENATURAL

"Esta temporada es claramente más oscura, madura y juguetona. El cambio de edad de los protagonistas cambia el tono de la serie", explica el director de la ficción, Fernando González Molina, que para ejemplificar esta transformación en los personajes sostiene que "donde antes estaba 'Mecano' ahora está 'Héroes del Silencio'".

Y es que, de las evidentes referencias a 'Los Goonies' o 'Verano Azul', la segunda temporada de 'Paraíso' da un salto más maduro, oscuro y terrorífico con ecos a 'It' y hasta 'Star Wars'. Ya en su estreno la producción de Movistar Plus+ en colaboración con The Mediapro Studio fue comparada con la titánica 'Stranger Things', una etiqueta que tampoco molesta a su director: "En España el fantástico es prácticamente inédito, entonces necesitan colocarnos al lado de algo".

Sin embargo, los creadores reivindican que la comparación no hace justicia a su proyecto donde "es más importante el viaje emocional de los personajes como serie local que defina la idiosincrasia española y lo que hemos sido con 14 y 17 años que la peripecia", en palabras de García.

PERSONAJES QUE VUELVEN Y NUEVOS FICHAJES

En la segunda entrega de 'Paraíso' Macarena García ('Blancanieves') vuelve a encarnar a Paula Costa, una de las primeras mujeres guardias civiles en España que en esta nueva entrega además de esforzarse por que su voz se oiga en una comisaría llena de hombres, carga con un embarazo avanzado de riesgo: "En esta temporada he tenido que hacer un trabajo más corporal y continuar con la línea de investigación de personaje y con este alma de cuidadora y de protección, esta cosa tan instintiva y de tanto olfato, pero a la vez muy apegada a la tierra, a la vida familiar, con un bebé en camino y con todo el conflicto que eso conlleva".

Además de García, continúan en los nuevos episodios Iñaki Ardanaz ('La víctima número ocho'), Gorka Otxoa ('Pagafantas', 'Fe de etarras') y los jóvenes intérpretes Pau Gimeno ('Billy Elliot'), Cristian López ('El rey León', 'Billy Elliot'), Leon Martínez ('Merlí', 'Superlópez'), Héctor Gozalbo ('Nada será igual'), María Romanillos ('Antidisturbios', 'Las consecuencias'), Patricia Iserte e Iván Pellicer ('Ánimas', 'El club de los lectores criminales'), entre otros.

Igualmente, la última tanda de episodios cuenta con nuevos fichajes que, según defiende Álvaro Mel, que se incorpora a la ficción sobrenatural en el papel de Mateo, "aportan peso en la oscuridad de las tramas". Junto a él se suman al elenco Begoña Vargas ('Las leyes de la frontera'), Laura Laprida ('Perdida') y la joven Carla Domínguez.

¿HABRÁ UN SPIN-OFF?

La primera serie fantástica de Movistar Plus+ dice adiós "dando respuestas a todas las preguntas que se han ido abriendo en la serie", según explica Iñaki Ardanaz, que encarna a Mario, y con el final con el que siempre soñaron sus creadores. No obstante, dada la riqueza del mundo noventero de "zombies y muertos" en la costa levantina que ambos tardaron en erigir 5 años, no cierran del todo la puerta a un posible spin-off en el futuro.

"No descarto que 'Paraíso' vuelva a abrirse algún día de otra manera como un spin-off, pero la aventura de Javi y sus amigos acaba en el capítulo 15", sentencia el director.