Tamar Novas y Clara Lago protagonizan ‘Clanes’, una serie de narcos para "reflexionar en qué leyes y mundo vivimos"

- "Siempre es atractivo lo prohibido, lo delictivo", explica Clara Lago sobre la romanización de las mafias en el cine

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tamar Novas y Clara Lago protagonizan ‘Clanes’, la nueva serie española de Netflix que verá la luz el próximo viernes 21 de junio. La plataforma vuelve a poner el foco en el mundo del narcotráfico, esta vez con una trama ambientada en Galicia. "Creo que ponerte al margen de la ley nos hace reflexionar sobre en qué leyes y en qué mundo vivimos. Al acercarnos a las personas que viven ahí o que sufren las consecuencias, te preguntas qué papel cumples", reflexiona Novas sobre la proliferación de este tipo de ficciones.

Los dos protagonistas de la serie creada por Jorge Guerricaechevarría, colaborador habitual de cineastas como Álex de la Iglesia, Daniel Monzón, Paco Plaza o Daniel Calparsoro y autor de los guiones de títulos como 'Celda 211', 'Quien a hierro mata', 'El niño' o 'Las brujas de Zugarramurdi' han analizado cómo el cine y la televisión tratan la figura del narcotraficante y del mafioso. "El cine negro, que es los orígenes del cine casi, habla de personajes al margen de la ley", explica Novas, descartando que la tendencia sea algo reciente. "El mafioso siempre ha sido atractivo para el cine", añade.

"Lo interesante es ver cuánto tienes que ver con él y cuánto puedes entenderle. O cuánto te puede superar esa persona en sus principios, más allá de lo que hace o no hace. Con lo que empatizamos es con las motivaciones y con las decisiones de los personajes, no tanto con la etiqueta de narcos o de criminales", continúa el actor, que ve en ello un cierto riesgo. "Creo que hay películas que sí lo banalizan, aunque no es el caso de esta serie", sentencia.

"Vivimos en un mundo muy tendente a la polarización, donde tienes que tener una opinión muy rápida de todo, colocar a la gente en un conmigo o contra mí, pro o anti, que no invita nada a la reflexión, al debate interno y compartido y a los grises", señala Lago, por su parte. "Lo que me parece interesante de contar una realidad en un contexto delictivo donde se cometen actos terribles, pero donde puedes ver otras facetas de esas personas como seres humanos, es que tú puedas verte a ti mismo ahí, plantearte y cuestionarte otros aspectos", continúa.

Por tanto, para los protagonistas de ‘Clanes’, la clave de las ficciones centradas en narcotraficantes y mafiosos pasa por provocar una reflexión en el espectador. "No todo es lo que nos cuentan y todos tenemos un poco de todo, ¿no? Hay intereses y una persona puede cometer un acto terrible con una motivación que puedes llegar a entender y viceversa", lo resume la actriz.

LOS MUNDOS OCULTOS

En cualquier caso, ambos reconocen que en los últimos años la tendencia de series protagonizadas por este tipo de personajes está al alza. "Si pensamos en la cantidad de cocaína que se consume en Europa y la cantidad de historias [que se hacen], si se hiciese un estudio, no sé si salimos más o menos, si hay un equilibrio", bromea entre risas Novas.

"Tiene sentido que se hable de algo que está por todos lados, que mueve muchísimo dinero y que además es en unos circuitos que no son legales o no están controlados", indica a continuación, matizando que ‘Clanes’ no es una serie sobre narcotráfico aunque sus protagonistas se dediquen a ello. "Es más bien el contexto", se une Lago.

"Siempre es atractivo lo prohibido, lo delictivo, lo oculto. Lugares a los que no tenemos un acceso si no es a través de la ficción", opina la actriz. "Es algo que genera curiosidad, el ver realmente qué sucede al otro lado. En ese sentido, la serie de ‘Clanes’ ha tenido un trabajo de documentación muy potente", revela, ensalzando la labor de la productora Emma Lustres y del creador del proyecto, Jorge Guerricaechevarría.

MÁS ALLÁ DEL DINERO

En cuanto a lo que lleva a las personas a moverse dentro del mundo del narcotráfico, Lago reconoce que en ‘Clanes’ no se extrapola tanto porque los motivos de los personajes son algo más personal. "Tiene que ver más con esas grandes pasiones como son la venganza o como es el amor, que eso sí que creo que efectivamente puede pasar. Se cometen grandes actos maravillosos y grandes estupideces por instinto y por emociones que son más grandes que tú", sugiere.

"A mí me ha hecho pensar mucho y eso es muy buen síntoma con una serie o una película. Te hace pensar mucho hasta donde estás condicionado por la familia en la que estás", cuenta Novas, que pone el foco en la situación en la que la vida coloca a las personas. ‘Clanes’ se estrena en Netflix el 21 de junio.