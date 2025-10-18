Aficionados valoran el traslado del Villarreal - Barça a Miami

Algunos aficionados al fútbol valoran el traslado del Villarreal- FC Barcelona a Miami como "raro y estúpido", aunque lo entienden porque "en este mundo solo importa la economía". "Si cada año fuera un equipo diferente y así pudieran ir todos los equipos de LaLiga, estaría correcto", aseguran. Sobre las protestas de los futbolistas, creen que solamente acabarán protestando los aficionados: "Protestaremos más nosotros que los futbolistas, porque se les da la facilidad para ir. Nosotros tenemos que pagar el billete y la entrada".El partido, correspondiente a la jornada 17, se jugará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, siendo el primer partido oficial de LaLiga en el extranjero.