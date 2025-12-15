Andalucía es la primera comunidad autónoma que autoriza el tráfico de un aeródromo, con un helipuerto en Córdoba

Miembros del Infoca en el helipuerto. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma de España que autoriza la apertura al tráfico de un aeródromo desde que se ha producido el cambio de estas competencias, pues la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha aprobado la apertura del helipuerto para uso restringido del Centro Operativo Provincial (COP) del Plan Infoca de Córdoba, situado en el parque periurbano de Los Villares y gestionado por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y Lucha Contra Incendios Forestales de la Junta.

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, la Junta de Andalucía, junto con otras once comunidades autónomas, asumió el pasado abril la competencia en materia de autorización de aeródromos de uso restringido. Hasta entonces, había sido asumida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) hasta que un informe de la Abogacía del Estado determinó que la competencia debía ejercerse por la propias comunidades autónomas.

Las funciones ejercidas por la Dirección General de Infraestructuras del Transporte de la Junta de Andalucía, centro directivo que gestionará la tramitación de los 59 expedientes actualmente en curso, son autorizar el establecimiento, la apertura al tráfico y las modificaciones de los aeródromos de uso restringido, así como autorizar el uso de los aeródromos los eventuales.

Por su parte, AESA se encarga de comprobar el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad operacional, realizar la inspección aeronáutica de control normativo y ejercer la potestad sancionadora, entre otras tareas.

El proceso de autorización de aeródromos de uso restringido consta de cuatro fases y cada uno de los 59 expedientes en Andalucía se encuentra inmerso en este proceso. La primera fase es la presentación de un informe o certificado de compatibilidad de espacio aéreo, para después solicitar el trámite de evaluación ambiental (Fase 2).

Una vez obtenido, se procede a la autorización de establecimiento (Fase 3) y autorización de la apertura al tráfico (Fase 4). Esta última fase se ha alcanzado con la solicitud del helipuerto de Los Villares, en la provincia de Córdoba.