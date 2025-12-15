La Junta y cinco sindicatos firman "por unanimidad" un nuevo pacto para hacer una bolsa del SAS "más ágil y justa"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informa sobre el pacto alcanzado por unanimidad para hacer una bolsa del SAS mas ágil y justa. A 15 de diciembre de 2025, en Sevilla, (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha alcanzado este lunes con cinco sindicatos --Satse, Sindicato Médico Andaluz (SMA), CSIF, CCOO y UGT-- un "acuerdo histórico" para la sanidad pública andaluza. En concreto, la Administración y las centrales sindicales han firmado un nuevo pacto de bolsa para la contratación de personal sanitario de manera "más ágil, transparente y justa".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha desgranado los detalles del acuerdo en una rueda de prensa en la que ha expresado su agradecimiento al equipo directivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a los sindicatos por un "diálogo sincero y leal" que ha cristalizado en este pacto que permitirá que la bolsa sea "única, previsible, con reglas claras y comunes" frente a la "complejidad" acumulada en los últimos años por un sistema de contratación con "demasiadas zonas opacas o desiguales".

Las primeras contrataciones con la bolsa fruto de este pacto se harán a finales de enero o principios de febrero, ha anunciado Sanz, para el que el "hito" más "importante" para este nuevo modelo llegará con las contrataciones de verano. El nuevo pacto "ordena, simplifica y da seguridad a los profesionales, a los equipos directivos y al propio sistema sanitario", y no supone un cambio puntual, sino "una mejora estructural que beneficia a todo el sistema público de salud".

Entre las novedades que aporta este nuevo modelo, Sanz ha destacado que los Especialistas Internos Residentes (EIR), tanto de medicina (MIR) como de enfermería, entrarán "automáticamente" en bolsa una vez finalizada su residencia. Además, a partir de ahora, presentarse a una Oferta de Empleo Público (OPE), aunque no se apruebe, sumará puntos. El consejero ha recordado que el modelo anterior se apoyaba en un pacto firmado en 2005, vigente desde 2008 y denunciado en 2013 por la propia Administración por "no responder a las necesidades reales del sistema que regula el sistema de selección de personal estatutario temporal en el sistema sanitario público andaluz".

"Durante años se mantuvo prorrogado, con normas pensadas para otra realidad y apoyado en un sistema de información claramente obsoleto", ha señalado. El titular de Sanidad ha destacado que "el acuerdo alcanzado confirma el inicio de una nueva etapa de entendimiento con las organizaciones sindicales, en la que se enmarca también el reciente acuerdo del Plan de Igualdad, aprobado por unanimidad". "Cumplimos así el compromiso adquirido en el Debate General sobre la Sanidad nada más llegar. Es el comienzo de un camino que permitirá seguir avanzando con nuevos y buenos acuerdos en el ámbito sanitario", ha añadido.

En este sentido, Sanz ha destacado que el Gobierno andaluz tuvo que abordar previamente la modernización tecnológica del SAS. "Dotamos al sistema de una plataforma digital más robusta, transparente y segura, pero era evidente que cambiar solo la herramienta, sin cambiar las reglas, no resolvía el problema de fondo", ha afirmado. "Teníamos una herramienta nueva con normas antiguas, y era imprescindible actualizar el pacto". El nuevo acuerdo introduce una bolsa "única, abierta y permanentemente actualizable, con reglas comunes y conocidas para todos los profesionales".

"Cada profesional sabe dónde está, por qué está ahí y qué puede hacer para mejorar su posición", ha destacado el consejero, que ha puesto en valor la "previsibilidad y la equidad" del nuevo modelo. Asimismo, el pacto "refuerza" la agilidad en la contratación, "especialmente relevante para sustituciones, coberturas urgentes y especialidades deficitarias". "Ganar velocidad no significa perder garantías; significa organizar mejor el sistema sin renunciar a los principios de igualdad, mérito y capacidad", ha subrayado Sanz. El nuevo marco también incorpora mecanismos de transparencia "real" y seguimiento continuo, con información periódica y datos accesibles sobre el funcionamiento de las bolsas.

"Este pacto pone luz donde antes había demasiadas zonas grises", ha subrayado el consejero. Otra de las novedades relevantes es la "regulación clara" del uso del censo y de las bolsas extraordinarias para hacer frente a la "escasez estructural de profesionales". "No miramos para otro lado ante la escasez; la gestionamos con reglas claras, evitando improvisaciones en los centros", ha afirmado. El pacto incorpora además medidas específicas de protección para personas en situaciones especialmente delicadas, como víctimas de violencia de género, agresiones, acoso o personas con discapacidad.

"El sistema no es neutro: protege a quien más lo necesita", ha indicado Sanz. Antonio Sanz ha querido agradecer expresamente "el esfuerzo, el diálogo y la responsabilidad compartida de las organizaciones sindicales y del equipo técnico del Servicio Andaluz de Salud", subrayando que "ha sido una negociación compleja, pero necesaria, para dar estabilidad y mejorar el funcionamiento del SAS".