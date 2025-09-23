Publicado 23/09/2025 14:36:39 +02:00CET

El Barça espera que el Ayuntamiento de Barcelona dé el permiso para volver al Spotify Camp Nou

La vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha asegurado este martes que el nuevo Spotify Camp Nou está en condiciones de acoger con total seguridad un partido del primer equipo de fútbol y ha recalcado que confían en obtener, sin "ningún pulso" con el Ayuntamiento de Barcelona, la licencia de primera ocupación por parte del consistorio para poder jugar ya este domingo contra la Real Sociedad en el nuevo feudo, todavía en construcción, y con un aforo limitado de 27.000 espectadores.

