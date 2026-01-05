Un exsenador de Compromís denuncia a Fran Rivera en la Fiscalía por sugerir a Trump que capture también a Sánchez

Archivo - El senador de Compromís, Carles Mulet, interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 26 de abril de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exsenador de Compromís Carles Mulet ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Castellón contra el torero Francisco Rivera por sugerir al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que realice en España una operación similar a la llevada a cabo en Venezuela, que ha culminado en la detención y puesta a disposición judicial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram, Fran Rivera daba las gracias a Trump por haber "puesto la primera piedra para liberar Venezuela" y haber capturado a Maduro, "un narcoterrorista asesino y cobarde". Acto seguido, señalaba: "No pare ahora, hay que seguir, mire acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina".

Este lunes, en un mensaje publicado en la red social 'X', Mulet ha compartido varios pantallazos de una denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Castellón en el que se hace eco de estas declaraciones, que bajo su punto de vista podrían ser constitutivas de los delitos de traición, provocación, proposición o conspiración para delinquir, provocación de delitos contra el orden constitucional, agravante de publicidad, detención ilegal, delito contra las instituciones del Estado y amenazas graves.

Mulet argumenta que, con su mensaje, Rivera "aplaude y legitima" una "intervención militar extranjera contra un Estado soberano", agradece de forma "directa" a un "jefe de Estado extranjero" y realiza una "instigación expresa a que dicha actuación no se detenga y se proyecte hacia España".