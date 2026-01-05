Detenido en Valladolid un tren de Madrid a Santander por acumulación de hielo en los rodales

Archivo - Viajeros en la Estación de Cercanías de Chamartín - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTANER 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tren Alvia que ha partido esta mañana de la estación de Chamartín, en Madrid, con destino Santander, se encuentra detenido en Valladolid, en las inmediaciones del municipio de Valdestillas, por acumulación de hielo en los rodales.

La incidencia en este tren --el AV 4273-- también ha afectado a otro (el Alvia 4272), que también se encuentra detenido en Valladolid, según ha informado ADIF en redes sociales.