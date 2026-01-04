España no recibe importaciones de crudo de Venezuela desde marzo, tras la revocación de permisos por EEUU

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - PRESIDENCIA VENEZUELA - Archivo

MADRID 4 Ene.

España no recibe importaciones de crudo procedente de Venezuela desde marzo de 2025, coincidiendo con la revocación por los Estados Unidos de los permisos y exenciones concedidos a varias empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, para exportar crudo desde el país latinoamericano, indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De esta manera, las mismas fuentes del gabinete dirigido por Sara Aagesen trasladaron así "un mensaje de tranquilidad, ya que el suministro de petróleo a España se encuentra altamente diversificado".

A finales del mes de marzo, la Administración de Donald Trump decidió la revocación de los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, entre ellas Repsol, para exportar crudo desde Venezuela, con el plazo para el fin de sus operaciones que entró en vigor el pasado 27 de mayo. Entre las empresas afectadas figuraban también la francesa Maurel et Prom o la italiana Eni.

No obstante, en los tres meses previos a la revocación, las importaciones ya eran muy bajas y ascendieron, respectivamente, a 299.000, 150.000 y 296.000 toneladas, volúmenes poco significativos en el conjunto del suministro nacional.

A modo de comparación, en enero de 2025 se importaron a España un total de 5,182 millones de toneladas de crudo; en febrero, 5,073 millones de toneladas; y en marzo, 5,310.000 millones de toneladas.

De hecho, las mismas fuentes ministeriales subrayaron que desde 2018 hasta marzo de 2025, cuando España dejó de recibir crudo de Venezuela, las importaciones de crudo venezolano han sido testimoniales suponiendo en torno al 2% del total. En el mes de octubre, se importó crudo de 18 países hacia a España; y en 2024, en torno a 21 países.

A nivel global la producción de petróleo Venezuela se ha ido reduciendo desde inicios de siglo hasta alcanzar su mínimo en este lustro (2020-2025). Con datos de 2024, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que el crudo venezolano supone aproximadamente el 1% de la oferta global.