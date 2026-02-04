Diego Pablo Simeone: "Estoy contento con la plantilla, creo en ella"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este miércoles que está "contento con la plantilla" que cuenta tras la incorporación de "tres jugadores importantes" en el último día de mercado invernal que espera que sumen lo antes posible para "terminar la temporada de la mejor manera", empezando por la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre ante el Real Betis, un equipo que "juega bien al fútbol" y frente al que deben "estar preparados para los distintos planes" que puedan ofrecer los verdiblancos.(Fuente: ATM)