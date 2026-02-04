Mouliaá anuncia que retira su acusación contra Errejón por presunto abuso sexual

Archivo - La actriz Elisa Mouliaá sale de declarar de los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). - Candela Ordóñez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Elisa Mouliaá ha comunicado este miércoles que retira la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual.

A través de las redes sociales, la actriz ha argumentado que "no es una retractación, es un límite", explicando que toma esa decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

"Y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila", ha asegurado.

Y ha reivindicado que ella salió "a solas" a "dar la cara, con nombre y apellidos, para confirmar que todo era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres". "No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola", ha sostenido.

Mouliaá pedía que Errejón fuera condenado a 3 años de cárcel y a pagarle 30.000 euros de indemnización por daños morales por presuntos abusos que habrían tenido lugar en octubre de 2021.

La Fiscalía de Madrid pidió al juez instructor, Adolfo Carretero --que procesó a Errejón--, que archivara la causa contra el exdiputado al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación.