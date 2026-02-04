Andalucía retoma este jueves clases presenciales menos Almería y comarcas afectadas por temporal del resto de provincias

Padres con niños pasean por la calle en Sevilla en un día con clases presenciales suspendidas por la borrasca Leonardo. - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía va a suspender este jueves, 5 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la provincia de Almería como consecuencia de la incidencia de la borrasca 'Leonardo', mientras que irá retomando las clases en el resto de las provincias de la comunidad, donde este miércoles han estado suspendidas por la misma causa, aunque con excepciones en las siete provincias, de modo que no en todas las comarcas se podrá volver a la normalidad por la situación que atraviesan como consecuencia de este temporal.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una comparecencia en rueda de prensa tras participar en Sevilla en la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía que ha presidido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para evaluar la evolución del temporal en la comunidad autónoma.

Antonio Sanz ha explicado que estas decisiones se basan en "criterios absolutamente técnicos", en "evaluación de riesgos", y tras informes de las confederaciones hidrográficas implicadas y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una mejora de la situación en la zona de Andalucía occidental este jueves, y, en cambio, un empeoramiento en la zona oriental, especialmente en la provincia de Almería, donde se esperan rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora.

El consejero ha explicado que esta misma tarde se detallarán los municipios concretos de las siete provincias al margen de Almería donde este jueves permanecerán suspendidas las clases presenciales.

