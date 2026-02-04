Junta no decidirá hasta esta tarde sobre reapertura de colegios este jueves: "No hay decisión definitiva"

El consejero de Sanidad, Presidencia, y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 04 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Rued - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité asesor del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en Andalucía volverá a reunirse en la tarde de este jueves, a partir de las 18,00 horas, para abordar posibles medidas de cara a la jornada de este jueves, como, por ejemplo, si se mantiene o no la suspensión de la clases presenciales en colegios e institutos, debido al temporal que azota a la comunidad. En la jornada de este miércoles, las clases han quedado suspendidas en todas las provincias, salvo en Almería.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Como se recordará, el comité asesor ya mantuvo una reunión a primera hora de la mañana de este miércoles, a las 9,30, para abordar las incidiencias que se están produciendo en Andalucía por el temporal, que está afectando especialmente a la provincia de Cádiz.

La situación ha sido especialmente "crítica", según el consejero, durante el día de ayer y hoy, y el temporal se podría extender hasta el próximo lunes, aunque ya "en menor incidencia".

Ha señalado que, por la tarde, en la nueva reunión del comité asesor, se podrán tener tendremos "mejores datos o datos más certeros para tomar decisiones respecto al día de mañana", cuando se prevé una "mejoría del tiempo", lo que sería "fundamental para todos". No obstante, ha advertido de que el hecho de que cesen o haya menos lluvias, "no quiere decir que que baje el peligro, incluso lo contrario", con lo que ha pedido que no "haya la más mínima confianza". "El mayor peligro es siempre después de que llueva, con las escorrentías y bajadas de las corrientes", ha apuntado.

En definitiva, a las 18,00 horas, se evaluará la situación sobre las clases presenciales en colegios e institutos de cara a la jornada de este jueves. Este miércoles han quedado suspendidas en todas las provincias, salvo en la de Almería.

Ha querido dejar claro que las decisiones que se adopten en la tarde de este miércoles se van a sustentar siempre en criterios técnicos, en los informes de la Aemet y de los expertos.

En vista de que ya no hay una situación de "alerta general, sino de incidencias prácticamente generalizadas", el consejero no ha descartado la toma de decisiones "por comarcas" o por "zonas exclusivas" en los que respecta a desplazamientos o la actividad docente presencial.

"No me atrevo aún a trasladar una decisión definitiva, la tomaremos en el comité asesor del Plan de Emergencias que se ha convocado para las seis de la tarde y, lógicamente, comunicaremos a la familia esas novedades que se produzcan", ha indicado el consejero.

Ha insistido en que es "momento para la prudencia, para actuar y para trabajar como se está haciendo por parte de los operativos", ha dicho.