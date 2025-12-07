España se cuelga el bronce en el Mundial femenino de fútbol sala

La selección española femenina de fútbol sala ha conquistado la medalla de bronce en el primer Mundial de la historia, que se está disputando en Filipinas, después de vencer este domingo en el partido por el tercer puesto a Argentina (1-5). Las de Clàudia Pons se adelantaron en el PhilSports Arena de Pásig un tanto en el minuto 5 de Ale de Paz, pero un gol argentino a seis minutos del final del encuentro parecía amenazar la victoria. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar y cuatro tantos en los últimos cinco minutos permitieron a España subirse al podio.(Fuente: RFEF)