La ruta 'Sierra de Guadarrama' a bordo de un tren histórico de los años 80 reúne historia, paisaje y patrimonio el día 7

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Recorrer la Sierra de Guardarrama a bordo de un tren histórico de los años 80 será posible el sábado día 7 de febrero en una ruta turística que reúne historia, paisaje y patrimonio impulsada por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM) y Alsa.

La iniciativa 'Tren de los 80' inaugurará con este viaje entre Madrid y Segovia su temporada de 2026, en la que desarrollará una decena de salidas hasta el próximo mes de julio, en el marco de un proyecto que busca preservar el patrimonio ferroviario de la década de 1980.

Una propuesta que invita a disfrutar de historia, paisaje y patrimonio en coches de viajeros de la serie 9000 y locomotoras históricas. En concreto, el viaje se realiza en una composición formada por varios coches de viajeros construidos en la década de 1980, en pleno esfuerzo modernizador de Renfe antes de la llegada de la alta velocidad, y que incluyen coches salón, coches de departamentos, coches literas o un coche-camas, todos ellos pintados en colores azul y amarillo o marrón y crema.

En esta primera salida, recorrerá la Sierra de Guadarrama, una larga cadena montañosa de 500 kilómetros de longitud que cruza de este a oeste el centro de la Península Ibérica, para disfrutar de los imponentes paisajes del Sistema Central.

Bajo la denominación de 'Sierra de Guadarrama', el tren partirá a las 09.55 horas de la estación de Madrid-Chamartín, recorriendo sus primeros kilómetros por la conocida como línea 'Imperial', la histórica línea entre la capital y Hendaya (Francia).

Tras ello, el convoy tomará la línea de Segovia para ascender por la vertiente madrileña de la sierra. Este tramo destaca por sus afloramientos graníticos, praderas de montaña y extensos pinares de pino silvestre, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de un entorno paisajístico de gran valor.

El trayecto discurrirá así entre los parajes de El Pardo y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, con paradas en Pitis y Villalba de Guadarrama para la subida de viajeros.

También está prevista una parada fotográfica en la estación de Tablada, situada a más de 1.200 metros de altitud, que permitirá disfrutar de las vistas y del entorno de alta montaña que marca la transición hacia el pie de monte segoviano.

La llegada a Segovia está prevista en torno a las 12.00 horas, disponiendo los viajeros de tiempo libre para comer y visitar la ciudad. El regreso se realizará a media tarde, con llegada a Madrid estimada en torno a las 20.00 horas.

Los billetes están a la venta desde 21,95 euros (socios 20% de descuento) a través de la web de Alsa y en el local social de la AAFM, una entidad sin ánimo de lucro que reúne a personas interesadas en el ámbito ferroviario.

Fundada en 1946 y declarada de Utilidad Pública por el Ayuntamiento de Madrid en 1988, esta asociación se dedica a la conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico ferroviario a través del trabajo voluntario de los socios y la colaboración de trabajadores y empresas ferroviarias.

Los trenes, una vez en estado de circulación, son puestos en valor de cara a la sociedad a través de la organización de viajes especiales. También son utilizados ocasionalmente en el rodaje de películas, --como por ejemplo en 'Julieta', de Pedro Almodóvar-- o spots de publicidad, lo que ayuda a su mantenimiento.