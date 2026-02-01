El Ayuntamiento de Sevilla instala una rampa en San Jerónimo Parque para personas con movilidad reducida

La Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, visitando las instalaciones. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha atendido a una demanda "histórica" de los vecinos del barrio de San Jerónimo y ha construido una rampa en San Jerónimo Parque para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.

Según ha informado el Consistorio en una nota, con esta actuación el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), da respuesta a una petición de los usuarios que, desde 2015 vienen solicitando la construcción de una rampa que permita acceder sin dificultad a las instalaciones deportivas de San Jerónimo Parque a personas de movilidad reducida, carritos de bebé, mayores o cualquier usuario con problemas de movilidad.

La construcción de esta rampa, en la que el IMD ha invertido 36.000 euros, da acceso a un centro deportivo en el que numerosos vecinos practican deporte a diario: siete equipos en los Juegos Deportivos Municipales, doce Escuelas Deportivas Municipales, equipos federados, así como los usuarios de alquileres puntuales.