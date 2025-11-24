FIBA Europa y NBA exploran una nueva competición de clubes en Europa

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, ha hablado sobre la posible llegada a Europa de la NBA: "Hemos encontrado una sintonía casi perfecta con nuestros amigos de la NBA, con quienes seguimos explorando la posibilidad de desarrollar una competición masculina de clubes en Europa". "Hoy no hay nada firmado entre las dos organizaciones, por lo que aún me extraña más leer supuestas previsiones agoreras de que se acaba acabar el baloncesto en Europa. Lo único que hemos hablado hasta ahora es que será una competición más abierta que nunca", ha señalado.