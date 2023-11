Jenni Hermoso: "He llegado a recibir amenazas y es algo a lo que no te acostumbras nunca"

La delantera del Pachuca y se la selección española, Jenni Hermoso, ha confesado este lunes que ha llegado "a recibir amenazas", después del beso en los labios que le dio el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, como "consecuencia" de un acto que "no" provoco y "que no había elegido ni premeditado". "No sé si la vida me tenía preparado esto o no, pero me ha hecho verlo todo de otra manera y darme cuenta de que aunque haya llegado a lo más alto en mi carrera deportiva, hay mucho más", ha dicho la jugadora en declaraciones a GQ España. (Fuente: Europa Press / GQ)