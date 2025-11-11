Lamine Yamal, desconvocado con España por un tratamiento "invasivo" de la pubalgia en el Barça

El jugador internacional español del FC Barcelona Lamine Yamal ha sido desconvocado por España para los partidos de esta ventana internacional contra Georgia y Turquía debido a que necesita entre 7 y 10 días de reposo, según comunicó el club blaugrana el lunes a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por un tratamiento de la pubalgia del que la federación, que está "sorpresa y molesta", no tenía conocimiento, y poco después el jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos fue seleccionado en su lugar.(Fuente: europa press/rfef)