La alcaldesa de La Sénia (Tarragona) cifra en 800 las personas que permanecen en la fiesta ilegal

Polígono de les Mataltes, en La Sènia (Tarragona) - AJUNTAMENT DE LA SÈNIA

TARRAGONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de La Sénia (Tarragona), Victòria Almuni, ha cifrado en 800 los asistentes que permanecen en la fiesta ilegal que se celebra desde la noche del 31 de diciembre en naves industriales del municipio, una cifra inferior al millar que se estimó inicialmente junto con los Mossos d'Esquadra.

Así lo ha explicado en una entrevista en 3Cat recogida por Europa Press, en la que ha dicho que el cálculo inicial se realizó en función del número de vehículos estacionados en la zona, teniendo en cuenta que suelen viajar entre 4 y 5 personas por coche, aunque sin acceder al interior de las naves.

Según la alcaldesa, unas 90 personas abandonaron el recinto antes de 19.00 horas de este viernes, principalmente asistentes que tenían que trabajar, y no se descarta que más personas se marchen a lo largo de la noche.

Almuni ha indicado que, durante los controles, no se han detectado grandes cantidades de sustancias, aunque algunas personas han sido retenidas en el polígono hasta que dejaron de dar positivo en alcohol o drogas.

También ha señalado que los Mossos no han podido contactar con la organización del evento, aunque sí con algunos participantes, algunos de los cuales aseguran que llevan allí desde la noche del día 31.

Sobre las nacionalidades, Almuni ha puntualizado que los asistentes que han abandonado el recinto eran mayoritariamente catalanes y que entre las nacionalidades detectadas hay personas de Alemania, Francia, Italia y Andorra.

DAÑOS EN CULTIVOS

El Ayuntamiento tuvo conocimiento de la fiesta ilegal a primera hora del lunes 1 de enero, tras las alertas de vecinos que detectaron un elevado número de vehículos y ruido en la zona del polígono.

Almuni ha asegurado que, de haber tenido constancia previa de la convocatoria, el consistorio "habría actuado para intentar evitarla".

La alcaldesa ha reconocido la preocupación entre los vecinos y el malestar de los agricultores, ya que algunos vehículos han aparcado en fincas de olivos en plena campaña de recogida, causando daños en el terreno y en las aceitunas.

"No ha habido más altercados, están muy tranquilos. Nos dicen que cuando se vayan, lo dejarán todo limpio. A ver si es verdad", ha apuntado.

ACCIONES LEGALES

Respecto a posibles acciones legales, Almuni ha manifestado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están trabajando en el caso y que los propietarios de las dos naves, actualmente en desuso, han iniciado un proceso de denuncia.

"Actuamos en función de lo que nos recomiendan los Mossos", ha concluido.