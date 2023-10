Luis de la Fuente dice que estarán a la altura ante Escocia y Noruega

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha dado este viernes la convocatoria de la absoluta para afrontar los partidos ante Escocia y Noruega. Además ha valorado el partido anterior ante Escocia. "Lo analizamos mucho. Tuvimos cosas positivas, pero no nos dio porque no estábamos al nivel competitivo que estamos ahora. Son un equipo duro, pero nuestro equipo de hoy no es el de marzo ni el de junio. Somos un poco mejores. Hemos aprendido la lección y estaremos a la altura de lo que nos exija el partido", afirmó.