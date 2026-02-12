Luis de la Fuente: "La Liga de Naciones es muy dura, a la altura de una Eurocopa"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, explicó que la Liga de Naciones es igual de dura y difícil que una Eurocopa, después del sorteo de la próxima edición celebrado este jueves, donde España quedó encuadrada con Inglaterra, Croacia y Chequia. "Es una competición muy difícil, durísima, a la altura de una Eurocopa, y cuando llegue habrá que pensar en ella, exige sacar la mejor versión. Tiene un gran prestigio, todas las selecciones peleamos por conseguirla y año tras año este sentimiento va creciendo", dijo en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).(Fuente: RFEF)