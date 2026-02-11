Unas 80 personas cortan la Ronda Litoral en la salida 22 de la Vila Olímpica en ambos sentidos - SCT

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 80 personas han cortado la Ronda Litoral en la salida 22 de la Vila Olímpica de Barcelona en ambos sentidos desde este jueves sobre las 7.25 horas, han informado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a Europa Press.

El corte está provocado por una manifestación de sindicatos de docentes, que este miércoles están en huelga.

A raíz del incidente se acumulan 4 kilómetros de colas en la vía en sentido norte.