De Marcos se despide emocionado del Athletic: "Es un modo de estar en el mundo"

El capitán del Athletic, Óscar de Marcos, se ha despedido este jueves en Lezama, tres días antes de jugar su último partido oficial en San Mamés, acompañado de familiares, junta directiva, plantilla, cuerpo técnico y algunos excompañeros. "Cuando pienso en mis hijos, no quiero que aprendan a amar un club, quiero que aprendan a vivir como se vive en el Athletic, no con la mirada puesta en la victoria, sino en la forma de recorrer la historia. No quiero solo enseñarles un escudo, quiero enseñarles un modo de estar en el mundo", ha pronunciado un De Marcos emocionado, que dice adiós tras 16 temporadas y tres títulos.