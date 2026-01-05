Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por "colaboración con la estructura criminal de Maduro"

Archivo - El secretario general del PSOE de 2000 a 2012 y presidente del Gobierno de España de 2004 a 2011, José Luis Rodríguez Zapatero - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación Hazte Oír se ha querellado ante la Audiencia Nacional (AN) contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta "colaboración con la estructura criminal" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El escrito, recogido por Europa Press, apunta a la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional sería competente para conocer estos hechos en tanto Zapatero, como ciudadano español, habría perpetrado los mismos "en el extranjero".

Hazte Oír pide al tribunal como medidas cautelarísimas que retire a Zapatero su pasaporte, le prohíba salir de España y que le obligue a comparecer ante el juzgado cada siete días. Además de instar la declaración como investigado del expresidente, también solicita que se llame como testigos al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

Fue este domingo cuando la asociación interpuso la querella, en la que sostiene que "lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí". "Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final", han apuntado desde Hazte Oír.

HABRÁ MÁS ACCIONES CONTRA EL EXPRESIDENTE

La asociación ha asegurado que la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro".

A juicio de la organización, "esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes".

Hazte Oír ha asegurado que esta querella es la primera de una serie de acciones judiciales que llevarán a cabo contra Zapatero "por su papel en el sostenimiento político e internacional del régimen venezolano".