El Real Madrid anuncia la destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo

El Real Madrid ha anunciado a través de un comunicado oficial la destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. El conjunto blanco ha comunicado que, de mutuo acuerdo entre el club y el tolosarra, se ha tomado esta decisión, un día después de la derrota del Real Madrid ante el Fútbol Club Barcelona en la final de la Supercopa de España por 3 a 2. En otro comunicado, han adelantado que el relevo en el banquillo blanco será Álvaro Arbeloa.(Fuente: RFEF / Real Madrid TV / Europa Press / X)