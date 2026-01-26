Todo el litoral de la Región de Murcia permanecerá este martes en aviso de nivel naranja por fenómenos costeros - AEMET

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todo el litoral de la Región de Murcia permanecerá este martes en aviso de nivel naranja por fenómenos costeros, según la última actualización publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la Aemet prevé en la costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón vientos del suroeste de 50 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 5 metros, entre las 4.00 y las 20.00 horas.

Además, este martes el Campo de Cartagena y Mazarrón, el Noroeste y el Valle del Guadalentín estarán en aviso de nivel amarillo por rachas máximas de viento entre 70 y 80 kilómetros por hora.

El Ayuntamiento de Cartagena ha recordado que contempla la posibilidad del cierre del Parque Torres, habilitando el itinerario seguro de visitantes al Castillo de la Concepción, así como la balización de ficus monumentales.

Este miércoles, la Aemet ha extendido sus avisos de color naranja en toda la costa, y de color amarillo en el Noroeste, también por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento.