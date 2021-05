Sergio Ramos se queda fuera de la lista para la Eurocopa

La ausencia de Sergio Ramos y las presencias de Aymeric Laporte, César Azpilicueta, Adama Traoré o Pablo Sarabia son las principales noticias en la lista de 24 convocados por Luis Enrique Martínez para disputar la próxima Eurocopa, anunciada este lunes por el seleccionador absoluto. Ramos es el jugador que ha vestido en más ocasiones la camiseta de la selección española (180) y no se había perdido ningún gran torneo internacional desde su estreno en el Mundial 2006, por lo que Luis enrique ha asegurado que su no convocatoria no ha sido "fácil". (Fuente: RFEF)