130 talleres artesanos participan en la 38ª edición de la Feria Mercado de Artesanía de Madrid

Paseo de Recoletos acoge este mes de diciembre la 38ª edición de la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid donde alrededor de 130 talleres artesanos, provenientes en su mayoría de la Comunidad de Madrid aunque también hay representantes de otras comunidades autónomas, exponen para su venta productos de elaboración propia. Entre los participantes se encuentran representados una gran variedad de oficios artesanos como ceramistas, alfareros, bisuteros, marroquineros, grabadores, joyeros y orfebres, decoradores de telas, sombrereros, jugueteros o vidrieros artísticos, entre otros.