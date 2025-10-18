21 DISTRITOS y ASEMAC organizan un amasado participativo en Casa de la Panadería

Casa de Panadería ha acogido este sábado la actividad 'Al Pan, Pan', un encuentro de amasado participativo dedicado a reconocer la importancia de este alimento básico. 21 DISTRITOS, el programa de dinamización cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, junto a la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC) han transformado la Plaza Mayor en un espacio de creación colectiva, donde maestros panaderos han compartido la historia de esta tradición y han guiado a los asistentes en el proceso de amasar y dar forma a su propia pieza de pan.