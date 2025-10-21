Al 90% las obras que agrupan vertidos para su depuración en la EDAR Los Vados de Granada

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este martes las obras de la segunda fase de la agrupación de vertidos del río Dílar a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Vados, en Granada capital, una actuación que se encuentra al 90 por ciento de ejecución y que cuenta con una inversión de 16,2 millones de euros.En declaraciones a los medios, el consejero ha explicado que estas obras, que están previstas que finalicen a principios del próximo año, agrupan los vertidos de los municipios de Churriana de la Vega, Las Gabias y las zonas oeste de las localidades de Otura y Alhendín y los centralizan en Granada capital. La población beneficiada supera los 70.000 habitantes.