Ábalos sobre archivo caso Delcygate: "Siempre he estado muy tranquilo"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado sobre el archivo del caso Delcygate juzgado de instrucción número 31 de Madrid que él siempre ha estado "muy tranquilo" porque ha sabido "perfectamente los hechos y cual era el alcance que tenían" pero que se ha "sorprendido" de que: "Aquellos que tuvieron mucho interés en magnificar esta cuestión, cuando llega la ratificación judicial parece que no es ninguna noticia". Ábalos ha señalado que era "evidente" que esta historia tenía "otra finalidad" y que en su opinión "no era averiguar la verdad" pero que no espera que nadie se "desdiga, ni repare nada".