Ábalos: "En democracia no se ejerce ningún derecho por la violencia"

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha indicado este viernes, sobre las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que "en democracia no se ejerce ningún derecho por la violencia" y ha apuntado que "la gente de paz no hace actos violentos". Asimismo, Ábalos considera que la privación de la libertad debe ser "el último recurso" y ha señalado que se debe cambiar con el procedimiento "que ya conocemos": "No hace falta que hagamos ninguna algarada, basta con una iniciativa legislativa como la que este Gobierno está decidido a hacer". (Fuente: Ayuntamiento de València)