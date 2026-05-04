Ábalos denuncia ante el tribunal 'vigilancias' fraudulentas de la UCO frente a su casa

Madrid, 4 de mayo de 2026. A preguntas de la abogada de Koldo, el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha recordado que preguntó al Ministerio del Interior por diligencias de la UCO en su opinión fraudulentas porque se realizaron cuando aún tenía aforamiento como diputado en el Congreso. "Yo era presidente de la Comisión de Interior del Congreso, no era un mero diputado, era de Interior", ha dicho Ábalos, quejándose de que hicieran consultas en bases de datos policiales y "vigilancias" en la puerta de su casa para comprobar sus "movimientos" en una fase, ha dicho, en la que la investigación se centraba en su exasesor. (Fuente: Tribunal Supremo)