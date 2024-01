El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido en que la amnistía es "un delito de cohecho" a pesar de no haber asistido a la manifestación de este domingo en Madrid que ha sido organizada por el Partido Popular. Asimismo, ha asegurado que no pueden respaldar "una estrategia del Partido Popular que genera confusión" dado que ha asegurado que "no se puede llamar a la gente a manifestarse los domingos y el lunes pactar una reforma de la Constitución de Pedro Sánchez". (Fuente: Vox)