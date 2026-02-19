Abascal pide la dimisión de Marlaska por caso del DAO

Valladolid, 19 de febrero de 2026. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "no puede permanecer un minuto más" en el cargo tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, tras la querella por una presunta agresión sexual, si bien ha atribuido a todo el Gobierno una "gigantesca responsabilidad política" por lo que todo el Ejecutivo central "tendría que dimitir y estar a disposición judicial".