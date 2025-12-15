Abascal ve "delirante" y "una huida hacia adelante" el balance del curso de Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tachado de "delirante" el balance del curso político realizado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que éste ha descartado un adelanto electoral en España.Así, entiende que en el balance de Sánchez "no hay novedad", sino una demostración más de la "huida hacia adelante de esa mafia corrupta y de esa mafia acosadora de mujeres que llegó precisamente al poder con una moción de censura presentada por Ábalos y con dos banderas, la lucha contra la corrupción y el feminismo".