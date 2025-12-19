Un dron de fabricación rusa se estrella en una localidad situada en el noroeste de Turquía

Archivo - Un militar junto a una bandera de Turquía - MINISTERIO DE DEFENSA DE TURQUÍA - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han confirmado este viernes que un dron supuestamente de fabricación rusa se ha estrellado en una zona rural situada en el noroeste del país, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños y sin que Moscú se haya pronunciado sobre el incidente.

El Ministerio del Interior turco ha apuntado en un mensaje en su cuenta en la red social X que los primeros datos disponibles indican que el aparato, que ha impactado en Izmit, en la provincia de Kocaeli, "es un Orlan-10 de fabricación rusa, usado para fines de reconocimiento y vigilancia".

"La investigación sobre este asunto está en curso", ha destacado, en medio del aumento de los intercambios de ataques entre Ucrania y Rusia en zonas del mar Negro, incluido el derribo de uno de estos aparatos por parte de Turquía durante los últimos días.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió el martes de que los "ataques recíprocos" entre Rusia y Ucrania en el mar Negro "amenazan gravemente la seguridad" de la navegación, en medio del aumento de los ataques contra buques en su zona económica exclusiva.

Ankara ya convocó a principios de mes a los representantes diplomáticos de Rusia y Ucrania para trasladar sus preocupaciones al respecto del aumento de los ataques recíprocos, incluidos varios perpetrados con drones ucranianos contra buques rusos, lo que llevó a Erdogan ha hablar de "una escalada preocupante".