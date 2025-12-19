El Ayuntamiento de Sevilla suspende las sesiones de 'Navigalia' este viernes por el aviso amarillo por lluvias de Aemet

Numeroso público con paraguas en la Avenida de la Constitución contemplando la iluminación navideña de la ciudad, a 16 de diciembre de 2025, en Sevilla (España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la suspensión de las sesiones programadas para este viernes, 19 de diciembre, del espectáculo navideño 'Navigalia' debido al aviso amarillo por lluvias decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante la jornada.

De igual forma, el Consistorio ha expresado a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, que también queda suspendido el espectáculo audiovisual de la Plaza de San Francisco.

Cabe enmarcar que el aviso estará vigente entre las 16,00 y las 20,00 horas en Sevilla capital y la campiña y entre las 21,00 horas y las 03,00 horas de este sábado, tal y como figura en la página web oficial de la Aemet, consultada por esta agencia.