Abierto al público el punto limpio de Mairena del Aljarafe tras casi 596.000 euros de inversión

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha inaugurado este miércoles el nuevo punto limpio de Mairena del Aljarafe (Sevilla), una infraestructura que facilitará la correcta gestión de los residuos domésticos y de pequeña empresa en uno de los principales polos económicos del área metropolitana de Sevilla.El nuevo punto limpio, ubicado en el Parque empresarial PISA, se convierte en un referente para la recogida selectiva de residuos en un entorno que concentra más de 850 empresas en activo y más de 10.000 trabajadores, además de dar servicio a una población cercana a 50.000 habitantes.