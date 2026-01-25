El Ayuntamiento de Sevilla inicia los trabajos de restauración de la pasarela del lago de la Expo'92 a partir del lunes

Archivo - Vista del Canal de los Descubrimientos de la Expo'92, con una de sus pasarelas al fondo. Imagen de Archivo. - LEGADO EXPO - Archivo

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, comenzará a partir del próximo lunes, 26 de enero, los trabajos de restauración y acondicionamiento para la puesta a punto de la Pasarela del Lago de la Expo 92. Una actuación que "pondrá fin a las patologías y al deterioro general que sufre esta infraestructura".

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que "vamos a llevar a cabo la recuperación integral de la pasarela del Lago de la Expo 92 con una intervención que garantiza su conservación y durabilidad".

Concretamente, el delegado ha detallado que los trabajos se centrarán en la limpieza en profundidad de la estructura de acero y su protección mediante un recubrimiento específico de poliuretano acrílico, así como en la rehabilitación de los soportes de hormigón, que contarán con un revestimiento protector y tratamiento antipintadas.

Asimismo, se actuará sobre la barandilla metálica y se repararán los elementos estructurales del tablero, sustituyendo las chapas de acero deterioradas por otras de iguales características. Finalmente, se intervendrá en las claraboyas para eliminar filtraciones y mejorar el comportamiento constructivo de la pasarela.

En este sentido, el delegado ha subrayado que la pasarela del Lago de la Expo 92 "es un ejemplo del importante legado que supuso aquella transformación urbana para Sevilla". Además, ha asegurado que "infraestructuras como esta contribuyeron a la modernización de la ciudad y a la creación de un nuevo espacio urbano en la Cartuja, que desde entonces se ha consolidado como un área estratégica para Sevilla".

En esta línea, De la Rosa ha indicado que "más de treinta años después estas infraestructuras siguen cumpliendo su función y formando parte del día a día de la movilidad de muchos sevillanos". Con esta actuación, "garantizamos la conservación de esta pasarela y reforzamos la seguridad poniendo en valor un patrimonio urbano que sigue en uso", ha expuesto el edil.

Por otro lado, el delegado ha informado que los trabajos, que durarán dos meses, han sido adjudicados en 71.242 euros, tras los cuales "este elemento construido para la muestra universal de 1992 lucirá restaurado y plenamente recuperado". Para la ejecución de los mismos, que se realizarán por fases (primero un sentido y después el otro) será necesario ocupar parcialmente la calzada.

De igual modo, mientras se realicen las tareas de restauración del tratamiento superficial de la estructura metálica de sustentación del tablero y las barandillas, se ocupará --en el sentido hacia el Puente de la Barqueta-- el espacio del carril izquierdo y --en el sentido contrario-- el carril derecho de los dos disponibles. "En todo momento se permitirá la circulación de vehículos en el carril libre", ha resaltado el concejal.

LA PASARELA DEL LAGO DE LA EXPO 92

Esta antigua pasarela de la Isla de la Cartuja construida entre los años 1989 y 1990 de cara a la celebración de la Exposición Universal de 1992 sobre el lago donde se localizó el Pabellón de España, presenta actualmente un estado de deterioro debido al paso del tiempo, el uso y la exposición a la intemperie.

La estructura portante del tablero presenta una clara decoloración del pigmento de la pintura, además de patologías de oxidación en los puntos más bajos y pintadas vandálicas. La decoloración de la pintura también se detecta en la barandilla metálica del borde del tablero, donde es palpable también la degradación total de la capa de revestimiento.

Por otro lado, los soportes de hormigón del mástil o pila y del tirante están también deteriorados en sus revestimientos, así como se encuentran en muy mal estado los nervios de la parte inferior del tablero metálico, que han perdido la capacidad mecánica debido a las filtraciones de agua por las claraboyas.

Paralelamente, el Consistorio está llevando a cabo distintas actuaciones para la mejora de la Cartuja; desde la reurbanización de la zona conocida como Puerta Barqueta, hasta la construcción de un nuevo tramo de carril bici en el entorno del Pabellón de la Navegación.

Así, el pasado año se realizaron diferentes trabajos de acondicionamiento en los viales y las zonas adyacentes al estadio de la Cartuja junto a la ampliación y mejora del alumbrado de estas zonas. Recientemente, desde el Área de Parques y Jardines, se ha llevado a cabo la plantación de 76 palmeras tras 34 años sin ninguna actuación de este tipo en la zona; además, se plantaron 60 plátanos de sombra y más de once mil rosales, entre otras acciones. Junto a estas plantaciones, se han rehabilitado más de 6.000 metros cuadrados de superficie en los Jardines del Guadalquivir.

Las próximas actuaciones que pondrá en marcha el Ayuntamiento en esta zona prevé la instalación de nuevas luminarias con una inversión de 9,4 millones de euros de Fondos Europeos. El proyecto posibilitará la sustitución de 14 centros de mando, 1537 luminarias y la implantación de un sistema de telegestión punto a punto con el despliegue de múltiples sensores, lo que "generará una reducción del consumo del 70%".

Por último, otro de los grandes proyectos que desde el Consistorio se pondrá en marcha este año en Sevilla será la reurbanización del Camino de los Descubrimientos o la recuperación del Auditorio Rocío Jurado, para convertirlo en "el mayor espacio cubierto para espectáculos de Andalucía con aforo para más de 15.000 espectadores".