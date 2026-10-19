Abogado de la familia de Ramón Moriña dice que los disparos determinarán que "no hubo forcejeo"

Huelva, 19 de octubre de 2026. El abogado que representa a la familia de Ramón Moriña en el juicio contra 'El babas' por el asesinato de éste en El Torrejón de Huelva, Fernando Retamar, ha explicado que la víctima cae en el rellano de la vivienda del acusado tras los disparos por lo que ha entendido que no llega a alcanzar la puerta de la vivienda y, por tanto, "no hay forcejeo" entre ambos, al tiempo que ha hecho referencia a la trayectoria de los disparos que recibió la víctima y que se tratarán en la segunda sesión del juicio.