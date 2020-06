Abogados, procuradores y graduados sociales dudan de la justicia en España

La procuradora y portavoz de abogados, procuradores y graduados sociales concentrados en la audiencia provincial de Sevilla para exigir la reactivación total de la justicia, Inmaculada Ruiz, asegura que el actual problema que padece la justicia en España es fruto de la "escasa dotación de medios que poseen los jueces, los secretarios judiciales y, en definitiva, los funcionarios". Argumenta que "esto no es una lucha de funcionarios contra profesionales", aseguran estar luchando por "los derechos fundamentales" ya que en el actual estado "una justicia que no es efectiva que no es rápida ¿Qué tipo de justicia es?"